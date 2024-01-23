Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 2 organizatör ve 170 düzensiz göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde hava destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 2 organizatör şahıs, 1 araç ve 170 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 organizatör şahıs ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.