Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne Jandarması'nın sorumluluk alanında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 6 organizatör, 160 göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyon düzenledi.



Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne'de son bir haftada 6 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 2 araç ile 160 göçmen şahıs yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Bu arada şüpheli 6 organizatör şahıs işlemlerine müteakip adli makamlara sevk edilerek, göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar yed-i emin otoparkına teslim edildi.