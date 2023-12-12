Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 261 göçmen yakalanırken, 8 organizatör gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde sorumluluk bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araç ile birlikte 261 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 organizatör ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.