Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 17 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 4'ünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu, 13'ünün ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosya kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.