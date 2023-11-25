Edirne'de FETÖ üyesi 10 kişi tutuklandı

Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak için geldikleri Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalanan 11 FETÖ/PDY örgüt üyesinden10'u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denilerek şunlara yer verildi: “Bu kapsamda; ekiplerimiz tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 FETÖ/PDY örgüt üyesi yakalanmış ve sevk edildiği makamlarca 10’u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."