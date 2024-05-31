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Edirne'de FETÖ operasyonu
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve kamu düzeniyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ üyesi 3 kişiyi yakaladı
GÜNDEM 31.05.2024, 08:37
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve kamu düzeniyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ üyesi 3 kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, haklarında Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan dosya kaydı bulunan F.D., F.Ç.ve S.Y. isimli şahısların yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi.
Ekipler, şüphelileri sınır bölgesinde yakaladı.
Gözaltına alınan F.D., F.Ç. ve S.Y. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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