Edirne'de 'en iyi narkotik polisi anne' sunumu

Edirne'de polis ekiplerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapıldı.ANKARA (İGFA) - Uyuşturucu ile mücadele sürecinde toplumun desteği büyük önem taşıyor. Bu kapsamda eğitimlerini sürdüren polis ekiplerimiz, okullarda, kurs merkezlerinde ve çeşitli noktalarda verdiği eğitimlerle toplumun bilinçli olmasına katkı sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fevzi Paşa Kurs Merkezi Eğitici ve Kursiyerlerine ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında sunum yapıldı.

Yapılan sunumun yanı sıra ayrıca ’Uyuma’ uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

’Uyuma’ Projesi’nin bilinilirliğini arttırmak adına da çalışmalar devam ettiği belirtilen sunumda, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Uygulama , akıllı telefonlara kolayca indirilebiliyor ve anında bildirim yapılabildiğinin altı çizildi.