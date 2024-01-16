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Edirne'de dijital dolandırıcılık bilgilendirme eğitimi
GÜNDEM 16.01.2024, 10:26
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesine bağlı Küçükevren ve Gülçavuş köylerinde bulunan vatandaşları bilgilendirdi.
Eğitimlerde, siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi. Vatandaşlara, sosyal medyadaki sahte hesaplara dikkat etmeleri, kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmaları ve telefonla gelen mesajlara itibar etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.
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