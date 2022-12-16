Edirne de bir haftada 4 FETÖ'cü, 60 suçlu yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftalık süre içerisinde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 şahıs, askeri suçlardan aranan 26 şahıs ile; terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında FETÖ/PDY üyesi 3, PKK/KCK üyesi 1 şahıs olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesi yakalandı.

Yakalanan 60 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.