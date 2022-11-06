Edirne'de 'bağımlılıkla mücadele' toplantısı

Edirne Valiliği bünyesinde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı.Erdoğan DEMİR - Volkan Gazetesi / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapılan Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 2. toplantısının gerçekleştirdi.

İlk bölümünde İl Sağlık Müdürü Dr. M. İshak Yıldırım tarafından bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu kararlar ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler içeren bir sunum yapıldı.

Toplantıda; özellikle bağımlılıkla mücadelede tespit, eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma konularında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, katılımcılar konu ile ilgili fikir, öneri ve projelerini dile getirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, özellikle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak amansız bir takip içerisinde olunduğunu ifade ederek, uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi ile bu konuyla ilgili ulusal çapta ses getirebilecek eğitim programı yapılabileceğini belirten Edirne Valisi Kırbıyık; ulusal hane ziyaretlerinin de kendileri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. "Muhakkak suretle insanların ailelerine girdikçe, bizim gördüğümüz, tespit ettiğimiz birçok sonuç çıkacaktır" diyen Vali Kırbıyık, "Sadece sosyal yardım alanlarıyla sınırlı kalınmamalı. Eğitimler ilgili bir eksiklikte görebiliriz. Okula devam etmeyen öğrenci de görebiliriz. Barınma ile ilgili de bir problem görebiliriz. Bağımlılıkla ilgili problem de görebiliriz. Bunların muhakkak suretle ilgili kurumlarla paylaşılmasında fayda var. Bir diğer boyut ise topluma kazandırabilmek. Rehabilitasyon süreci çok önemli. AMATEM’lerde ve sağlık kurumlarındaki tedavi ve iyileşme süreci çok önemli. Maalesef bu konuda ülke genelindeki oranlarımız çok düşük. Ne yazık ki bir şekilde uyuşturucuya bulaşmış, uyuşturucu batağına sürüklenmiş çocuklarımızı tekrar geri kazanmakta zorlanıyoruz. Ama bunda da bıkmadan, usanmadan mücadeleyi sürdürmemiz lazım" diye konştu.