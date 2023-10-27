Edirne'de askeri araç kazası: 1 şehit

Edirne’de meydana gelen araç kazasında yaralanan 3 askerden biri olan Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan araç, Hacıumur Köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’de meydana gelen askerî araç kazası sonucu yaralanan Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan araç, Hacıumur Köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.