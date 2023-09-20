Edirne'de aranan şahıs yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan bir şahsı yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyet asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin tespit edilmesi, suç ve suçlu bağlantılarının ortaya çıkartılarak faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde yapılan kimlik sorgusunda, Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/284 sayılı karar ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Gebze Yerel İlamat Masası Gece Vakti Yağma suçlarından aranma kaydı olan ve bu suçlardan 16 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edilen Y. İ. K. (1998) isimli şahıs yakalandı.

Y. İ. K., işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklandı.