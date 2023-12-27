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Edirne'de aranan şahıs yakalandı
GÜNDEM 27.12.2023, 09:19
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, JASAT Dedektifleri tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arama kaydı olan bir şahıs yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne merkezde gerçekleştirilen çalışmalarda, şüpheli bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arama kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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