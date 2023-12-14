Edirne'de aranan 91 kişi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jnadarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde haklarında arama kararı bulunan 91 şahıs yakalandı.

Şahıslardan 7'si silahlı terör örgütü mensubu, 84'ü ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.