Edirne'de aranan 145 kişi yakalandı

Edirne'de aranan 145 kişi Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde; haklarında arama kararı bulunan 145 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.