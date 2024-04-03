Edirne'de aranan 136 kişi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalarda son bir hafta içerisinde 136 kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 136 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.