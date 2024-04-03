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Edirne'de aranan 136 kişi yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalarda son bir hafta içerisinde 136 kişiyi yakaladı
GÜNDEM 03.04.2024, 08:38
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalarda son bir hafta içerisinde 136 kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Yapılan operasyonlarda 136 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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