Edirne'de aranan 115 kişi yakalandı

Edirne Jandarması UYAP’tan haklarında arama kararı bulunan 115 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara aralıksız sürüyor. Alınan bilgiye göre son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde; haklarında arama kararı bulunan 115 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahıslar arasında; cinayet, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık ve nitelikli yağma gibi suçlardan aranan kişiler yer aldığı öğrenildi.