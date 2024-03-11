Edirne'de 97 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'ye kadınlar günü ziyareti
Edirne İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 97 Yaşındaki Şahsine Tüfekçi'yi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE
Edirne İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 97 Yaşındaki Şahsine Tüfekçi'yi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Lalapaşa ilçesinde ikamet eden 97 yaşındaki Şahsine TÜFEKÇİ'yi evinde ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.
Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarını önemle hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı en güzel şekilde gösteren Jandarma mensupları, 8 Mart'ı unutulmaz kılmak için anlamlı bir ziyarette bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. A.Demirspor
|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
|32
|15. Ankaragücü
|29
|30
|16. Hatayspor
|29
|30
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|29
|29
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|28
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Keçiörengücü
|26
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|27
|40
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|27
|32
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|27
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|27
|9