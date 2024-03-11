Edirne'de 97 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'ye kadınlar günü ziyareti

Edirne İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 97 Yaşındaki Şahsine Tüfekçi'yi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Lalapaşa ilçesinde ikamet eden 97 yaşındaki Şahsine TÜFEKÇİ'yi evinde ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarını önemle hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı en güzel şekilde gösteren Jandarma mensupları, 8 Mart'ı unutulmaz kılmak için anlamlı bir ziyarette bulundu.