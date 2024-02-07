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Edirne'de 9 FETÖ üyesi sınırda yakalandı
GÜNDEM 07.02.2024, 11:44
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 9 FETÖ üyesini sınır bölgesinde yakalandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında son 4 gün içerisinde 9 FETÖ üyesini sınır bölgesinde yakaladı.
Yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışmayla tespit edildi ve yakalandı.
Haklarında gerekli yasal işlemler yapılan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
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