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Edirne'de 89 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM 06.09.2023, 14:18
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 89 düzensiz göçmeni yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri, Bulgaristan ülkesine yasadışı yollardan geçmeye çalışan 55 Suriye ve 34 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
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