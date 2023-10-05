Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, son 3 gün içerisinde il genelinde asayiş ve trafik timlerinince icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında yapılan kontrolde toplamda 86 düzensiz göçmen şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.