Edirne'de 79 aranan şahıs yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Jandarma Komutanlığı'nca son bir haftada icra edilen faaliyetleri özetledi.

Buna göre UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 79 şahsın yakalandığı kaydedildi.