Edirne'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 64 kaçak göçmeni yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ormanlık alanda devriye sırasında aralarında Suriye, Afganistan ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 64 kaçak göçmeni tespit etti.

Göçmenler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Bulgaristan ülkesine yasadışı yollardan geçmek için ormanlık alanda bekleyen 50 Suriye, 13 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu toplamda 64 göçmen yakalanırken, yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenlerin ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.