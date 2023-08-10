Edirne'de 510 bin liralık kaçak malzeme yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü’nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, operasyonlarda; piyasa değeri yaklaşık 510 bin TL olan 5 adet Play Station-5 oyun konsolu, 20 adet konsol kolu, 190 paket sigara, 1 adet Android cep telefonu, 180 litre kaçak içki, 576 adet havai fişek, 11 çuval/valiz içerisinde 884 adet giyim eşyası, 100 adet elektronik sigara ve 10 kaçak paket çay ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli olarak yakalanan 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.