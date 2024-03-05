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Edirne'de 5 terörist yakalandı
GÜNDEM 05.03.2024, 13:15
Yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 5 terörist Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde 5 teröristi yakaladı. Yakalanan teröristlerden: 2'si PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi, 3'ü ise FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Teröristler, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi
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