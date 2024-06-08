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Edirne'de 5 göçmen yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 24 saatte 5 düzensiz göçmen yakaladı
GÜNDEM 08.06.2024, 10:30
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 24 saatte 5 düzensiz göçmen yakaladı.EDİRNE (İGFA) - Yakalanan göçmenlerden 5'i Edirne Merkez'in Üyüklütatar köyü'nde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Farklı uyruklardan olan bu göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemlere alındı.
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