Edirne'de 36 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda, bir çekici aracının dorsesinde 36 düzensiz göçmen yakaladErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne ili Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli Gümrük Kapısı mevkiinde, 112 Acil Çağrı Merkezine bir çekici aracının dorsesinde çok sayıda göçmen şahsın olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede ihbara konu çekiciyi araştırma faaliyetine başladı.

Hamzabeyli Gümrük sahasında, Gümrük Muhafaza Personeli ile birlikte yapılan aramada, çekicinin dorse kısmında 36 düzensiz göçmen şahıs tespit edildi. Göçmen şahısların havasızlıktan bitkin düştükleri görüldü. Sağlık ekiplerince müdahale edilen göçmen şahısların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, çekici sürücüsü M.A. (36) gözaltına alındı. Göçmen şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.