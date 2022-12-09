Edirne'de 351 göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Jandarma Komutanlığı'nca yakalanan 351 göçmen Edirne geri gönderme merkezine teslim edildi.Erdoğan DEMİR - EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulamalar kapsamında 7 araçta yapılan kontrolde toplam 7 organizatör ve 39 düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan icra edilen devriye faaliyetleri sırasında yasadışı giriş ve çıkış esnasında 351 düzensiz göçmenin yakalandığını duyuran İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yakalanan düzensiz göçmenlerin Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini belirtirken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için her türlü göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği kaydedildi.