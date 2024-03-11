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Edirne'de 280 Bin TL değerinde kaçak telefon ekranı ele geçirildi!
GÜNDEM 11.03.2024, 14:55
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Son operasyonda, yurt dışından ülkemize kaçak yollarla getirilen 280 adet komple telefon ekranı ele geçirildi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkemize kaçak yollarla telefon parçaları getiren şahıslara yönelik bir takip başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin kullandığı bir araç durdurularak yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 280.000 TL olan 280 adet komple telefon ekranı ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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