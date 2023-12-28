Edirne'de 25 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunu işleyen 4 şüpheliye yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 353 adet çeşitli marka ve model araçlara ait komple motor ve 319 adet çeşitli marka ve modellere ait araç yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.