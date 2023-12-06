Edirne'de 2 bin litre kaçak şarap!

Uzunköprü'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Uzunköprü ilçesinde yapılan çalışmalarda, bir şahsa ait ev eklentilerinde yapılan aramada 2.000 litre kaçak içki (şarap) ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.