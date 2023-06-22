Edirne'de 16 bin dekarda dolu zararı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hafta başında Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve merkez ilçeye bağlı bazı köylerde meydana gelen dolu yağışının hasar tespitini açıkladı. İlk tespitlere göre 4 ilçeye bağlı 11 köyde yaklaşık 16 bin dekarlık alanda 400 üretici zarardan etkilendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve merkez ilçeye bağlı bazı köylerde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Söz konusu köylerde dolu yağışının görüldüğü andan itibaren zararın meydana geldiği köylerde il ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri tarafından konuyla ilgili önce muhtarlıklara ve çiftçilere bilgilendirme çalışması yapıldığını belirten Müdürlük, arazi şartlarının parsel bazlı tespit çalışmalarına uygun hale gelmesiyle saha çalışmalarına başlandığını ve tüm hızıyla devam ettiğini jaydetti.

İl ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Havsa’ya bağlı Hasköy, Köseömer, Yolageldi, Taptık, Lalapaşa’ya bağlı Sarıdanişment, Süloğlu’na bağlı Taşlısekban, Sülecik, Domurcalı ve merkez ilçeye bağlı Değirmenyeni, Avarız, Yolüstü köylerinde, yaklaşık 16 bin dekar buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili alanın yüzde 30 ile yüzde 80 arasında zarar gördüğü, yaklaşık 400 üreticinin zarardan etkilendiği ilk tespitler sonucu ortaya çıktı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere uğradıkları dolu zararı dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletirken, risklere karşı bitkisel ve hayvansal üretimin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemini vurguladı.