Edirne'de 13 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde son bir haftada önemli bir operasyona imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanması için Edirne'nin farklı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon kapsamında, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 5 ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 8 olmak üzere toplam 13 terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Terör örgütü üyelerinin kullandıkları ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve silah ele geçirildi.