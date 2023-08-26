Edirne'de 11 gazeteciye kartları teslim edildi

İletişim Başkanlığı Trakya Bölge Müdürlüğü’nün Edirne’deki merkezinde dün düzenlenen törenle ilk kez başvuruda bulunan 7 gazeteci ile 4 sürekli kart alan toplam 11 gazeteciye kartları teslim edildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Saat 11.00’de başlayan törene İletişim Başkanlığı Trakya Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan ile başkanlık çalışanları ve kartlarını alacak 11 gazeteci katıldı.

Medya Keşan Gazetesi editörü Mehmet Aytaç ile Medya Keşan Gazetesi haber sorumlusu , Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in de kartlarını aldığı törende kartlarını alan gazeteciler şöyle; Şener Urfa, Kumru Öngün, Gözde Kabasakal, Gamze Pırnal Aysal, Merve Yılmazel, sürekli basın kartı alan gazeteciler de şöyle; Saim Bülent Ayan, Seyide Esen, Bilgi Nevser Tavgaç Erarslan, Özgür Orhan.

Kartların tesliminden önce başkanlık tarafından gazeteciler için pasta kesilerek ikram edildi.

Gazeteciler, pasta nedeniyle Ülgen’e teşekkür etti.

Basın kartları Uğur Ülgen, Orhan Doğan, başkanlık çalışanları Süleybe Kasap ve Bülent Demircan tarafından takdim edildi.

Kartların teslim edilmesinin ardından açıklama yapan Uğur Ülgen şunlaeı söyledi “Edirne ili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü’nün merkezinin bulunduğu il olmakla birlikte, görev ve sorumluluk alanında bulunan üç ilden biridir. Edirne'de toplam 95 basın mensubunun basın kartı bulunmaktadır. Basın Kartı Yönetmeliği gereğince 11.07.2023 tarihinde toplanan Basın Kartı Komisyonu tarafından Edirne'de mukim 7 basın mensubuna ilk kez, başvuruları olumlu değerlendirilen 4 basın mensubuna ise sürekli basın kartı verilmiştir. Bahse konu 11 basın mensubunun kartları, Bölge Müdürlüğümüze ulaşmış olup kendilerine takdim edilmiş olup, tüm gazeteci arkadaşlarımızı kutlarım.”