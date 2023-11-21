Edirne'de 11 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetlerde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 FETÖ/PDY örgüt üyesi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin çeşitli kademelerinde faaliyet gösterdikleri, örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları ve talimat doğrultusunda yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.