Edirne'de '100. yılında her yönüyle Keşan' sempozyumu

Edirne'de Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) ve Keşan Ticaret Borsası işbirliğinde, bölge üniversiteleri ve Keşan Kent Müzesi destekleriyle düzenlenen “100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu” başladı. Erdoğan DEMİR -Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Selim Sesler Konferans Salonu’nda başlayan sempozyumda konuşan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Keşan'ın vizyonuna ve geçmişi ile geleceğine ışık tutacak bilimsel faaliyetlerimizi titizlikle planladıklarını söyledi.



Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı yapılan çalışmalar ile bölgenin iş dünyasınınn gelişim hedeflerine bir adım daha yakın olacağını ifade etti. Şapçı, "Keşan’ımızın kurtuluşunun 100. yılına yakışır bir şekilde organize edilen ve uzun soluklu toplantılar ve çalışmalar ile bugün bu hale getirilen organizasyonun arka planında, tabiri caizse mutfağında emek sarf eden tüm hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin birçok noktasından gelen ortak fikir birliğinde Keşan’ımızın geçmişine ve geleceğine ışık tutacak olan değerli Akademisyenlerimize sempozyumumuza sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

100. Yılında Keşan Sempozyumu’nun önemine dikkat çeken Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’ın değerlerini ortaya çıkaran ve ilham veren bir buluşmanın önemine vurgu yaptı. Edebiyattan tarıma, eğitimden mimariye, ekonomiden hukuka birçok alanda bildirilere kulak verileceği sempozyumda arkeolojiden sosyolojiye, jeolojiden biyolojiye Keşan’ın adeta röntgeninin çekileceğini belirten Başkan Helvacıoğlu, "Bu büyük buluşma, Keşan’ı geliştirmek çabamızda Keşan Belediyesi olarak bize ivme kazandıracak, ilham verecek. Bu sempozyumun en önemli çıktılarından bir olacak sempozyum kitabı ise hepimizin Keşan deyince akla gelen ilk başvuru kitabı olacak. Emeği geçenlere ve yayın kuruluna da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Buradaki çalışmaların ulusal ve uluslararası bilim camiasında görünür kılınması adına Trakya Üniversitesi’nin sunduğu emek de son derece önem arz etmektedir. Araştırmaların yayına dönmesi bilim adına olduğu gibi Keşan’ın tanınması ve gelişmesi adına da bir kazanımdır. Bildiri gönderen, sunumlar yapacak olan her bir akademisyenimize ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

“KEŞAN, EDİRNE’DEN FARKLI”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin 1361’de bu topraklarda kurulan ilk eğitim kurumlarının devamın olduğuna dikkat çekerek, Edirne civarında 56 tane medrese ve eğitim kurumunun varlığına vurgu yaptı. "Bu büyük medeniyeti kuran bu büyük millet son 200 yıl büyük acılar yaşadı. 4 işgal gördü bu topraklar" diyen Prof. Dr. Tabakoğlu, "Biraz hafızasını yetirdi, kendi benliğini unuttu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir mücadele ile 100. Yılımızda artık yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz ve bir sonraki 100 yıla hazırlanıyoruz. Trakya Üniversitesi bu tarihi misyonuyla 42 bin 500 öğrencisi, 5 bin yabancı uyruklu öğrencisi ve özellikler Balkanlarda dokunmadık üniversite veya devlet kurumu bırakmadan çalışmalarına devam ediyor. 40’ıncı yılımızda artık büyük başarılar bizimdir diyerek hazırlanıyoruz. Yeni Fatih’ler Mimar Sinan’lar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu sempozyum sonunda kaynak kitap oluşacak. Katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Keşan, Edirne’den farklı. Çok daha güçlü enerjisi var. Bu toprağın değerlerinin daha çok konuşulacağı, daha büyük başarıların yaşanacağı bir gelecek diliyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında plaket ve ödül takdimi gerçekleştirildi.

Daha sonra Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından, açılış paneline geçildi. Prof. Dr. Ahmet Atakişi yönetiminde gerçekleştirilen açılış panelinde; Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Veysi Akın, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Neval Konuk Halaçoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkez Başkanı Emekli Albay Süheyl Çobanoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

“100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu” bugün de devam edecek.