Edirne'de 10 kilo kokain ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, TEM otoyolu gişelerinde durdurulan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tırda yapılan aramada, 10 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi ise gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen kokain maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.