EDAK sahaya indi

Kısa adı EDAK olan Edirne Arama Kurtarma Derneği saha lojistik, arama kurtarma eğitim çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Arama Kurtarma Derneği EDAK'ın yeni üyelerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Bir süre önce, derneğe katılım sağlayan gönüllü üyelerin eğitim çalışmaların ilk etabı tamamlanmıştı. Bu kez, üyelerin sahadaki lojistik, arama kurtarma ve müdahale'ye yönelik eğitimleri gerçekleştirdi. Senaryoya göre; gelen ihbarı değerlendiren ekip enkaz bölgesine ulaşarak arama ve dinleme faaliyetini gerçekleştirdikten sonra müdahale çalışmalarına başlandı.

İki gün süren eğitimde gece de çalışmalar gerçekleştirildi.

Edirne Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhad Ceylan, söz konusu çalışmaların daha önce üyelik başvurusunda bulunmuş ve ilk etap eğitimlerini tamamlamış olan üyelere yönelik olduğunu, diğer yandan yeni üye başvurularının devam ettiğini ve peyder pey bu üyelerimizin de eğitimlerinin verileceğini kaydetti.