Eczanelerde çocuk antibiyotiği sıkıntısı TBMM'ye taşındı

Eczanelerde çocuk antibiyotiğinin bulunamadığını, kucağında ateşli çocuğuyla gelmiş bir aileye antibiyotik verilemediğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Eczacı Erkan Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Böylesine hayati bir konunun giderilmesi için ne yapmayı planlıyorsunuz?” diye sordu.BURSA (İGFA) -Eczanelerde ilaç yokluğu giderek artarken, bulunamayan ilaçlar arasına çocuk antibiyotiği de eklendi.

Konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP'li Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eczanelerde bir süredir kanser, tansiyon ve kalp hastaları için kullanılan ilaçlar bulunamazken, tedarik sıkıntısı yaşanan ilaçların arasına yerli ilaçların da eklendiğini kaydetti.

İLAÇ SIKINTISI HAD SAFHADA

İlaç sıkıntısının had safhaya ulaştığına dikkat çeken Milletvekili Aydın, “Kucağında ateşli çocuğuyla gelmiş aileye antibiyotik verilemiyor. Şu anda bu sürecin tek mağduru çocuklar. Önümüzdeki günlerde daha fazla hayati önem taşıyan ilaçlarla ilgili de sıkıntı yaşanacak” dedi.

Milletvekili Aydın, Bakan Koca’ya; “Böylesine hayati bir konuda sıkıntının giderilmesi için ne yapmayı planlıyorsunuz? Piyasada bulunamayan ilaçlara karşı bir planlama yaptınız mı? İlaç fiyatlandırma kararnamesini değiştirecek misiniz?” şeklindeki soruları yöneltti.