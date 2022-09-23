Eczacılar 16 Ekim'de eyleme gidiyor

Türk Eczacıları Birliği 16 Ekim'de Türkiye genelinde eyleme gideceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Eczacıları Birliği 16 Ekim'de Türkiye genelinde eyleme gideceğini açıkladı.

Birlik ve 54 bölge ezcacı odası adına yapılan açıklamada, "Bizler, 16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle büyük eczacı mitinginde olacağız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada mitingin gerekçesi ve hedefleriyle ilgili, eczacıların ve eczanelerin yaygınlığını, kolay erişilebilirliğini, yetkinliklerinden doğan güçlerini pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi daha sağlıklı bir toplum için yeniden yapılandırılması gerektiğinin altı çizildi.

"Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini arttıracak projelerimizi defalarca sağlık otoritelerine sunduk. Ama maalesef hep görmezden gelindi" denilen açıklamada, "Bizler, kronik hastalık takibi, aşılama hizmetleri gibi pek çok hizmet ile sağlık sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak bir modelin başlatılmasını ve eczacılara bu hizmetlerin karşılığında meslek hakkının verilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tebkurumsal/status/1573246721572089858