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Ecevit Keleş'ten esnafa ziyaret

GÜNDEM 14.01.2023, 13:36
Ecevit Keleş'ten esnafa ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, ilçe başkanlarıyla birlikte Pamukova ilçesinde halk pazarı ziyaretinde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Pamukova ilçesindeki halk pazarını ziyaret etti. CHP Pamukova İlçe Başkanı Fikret Uysal, Serdivan İlçe Başkanı Atilla Karahan, Erenler İlçe Başkanı Mustafa Çınal, Arifiye İlçe Başkanı Ali Gökpınar, Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır, Ferizli İlçe Başkanı Rüştü Yüksek, il yönetim kurulu üyeleri Cemal Demir, İsa Şahinoğlu, Ayhan Kadanalı, İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Aydın ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette esnafın sıkıntıları ve talepleri dinlendi.

 ESNAF SİFTAH YAPMADAN EVİNE DÖNÜYOR

Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Keleş, “Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya örgütleri olarak ilimizin her noktasında vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya geliyor onların sıkıntılarını, taleplerini dinliyoruz. Çarşı ve pazar adeta yangın yeri esnaf satış yapamazken fiyat etiketlerini gören vatandaşlar alışveriş yapmadan esnaf ise siftah yapmadan evine dönüyor.  Ekonomik olarak büyük bir yıkımın ve çöküntünün olduğu bir dönemi yaşıyoruz ve bu süreçte en çok mağdur olan ise esnaf ve vatandaş oluyor” dedi.

YOKSULLUĞU ÜLKEMİZDE TARİHE GÖMECEĞİZ

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin aile destekleri sigortası ve esnaf politikalarını da anlattıklarını ifade eden Keleş, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak projelerimizle yoksulluğa ve fakirliğe son vermek istiyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yoksulluğu biz ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Aile destekleri sigortası ve esnafa yönelik hazırladığımız politikalar bunun için var. Bu projelerimiz sayesinde toplumun her kesimi daha güzel bir ülkede refah içerisinde yaşayacaklar. Yoksulluk kader değildir ve bizler bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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