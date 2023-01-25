Ebubekir Şahin RTÜK'te 3. kez güven tazeledi

RTÜK'te yapılan seçimde, 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi. RTÜK Başkan Vekili de bir kez daha Orhan Karadaş oldu.İSTANBUL (İGFA) - Başkanlık seçimi gündemiyle toplanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul’da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçilirken, Başkan Vekili yeniden Orhan Karadaş oldu.

6112 sayılı Kanun gereği Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan Başkan Vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul’da Başkan Vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliğine Orhan Karadaş seçildi.

Seçimler sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Orhan Karadaş, Üst Kurul Üyelerine teşekkür etti.

Çekilen anı fotoğrafından sonra konuşan RTÜK Başkanı Şahin, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki 4 yıllık görev süresine önemli çalışmaları sığdırdıklarını anlatan Şahin, salgın sürecini geride bıraktıktan sonra yoğun bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Ertelemek zorunda kaldığımız pek çok çalışmayı çalışma arkadaşlarımın azmiyle başarıyla hayata geçirdiklerini anlatan Şahin, "Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında millî güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Millî ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2022 içinde 15 farklı ulusal ve uluslararası toplantı organize ederek rekor kırdık. Üçüncü dönemimiz de hızlı geçecek. İlk önemli etkinliğimiz geleneksel hale getirdiğimiz ve Mart ayında planlanan 3. Uluslararası İslamofobi Sempozyumu olacak. Umudum, Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ivmemizi artırarak devam ettirmektir. Bizlere çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız ile diğer devlet büyüklerimize minnettarım. Kıymetli RTÜK Üyelerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza ve RTÜK’te fedakârca görev yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.