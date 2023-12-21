E-ticaret gelişti dolandırıcılıklar arttı! ‘Evet’ derken dikkatli olun!

E-ticaretin gelişmesi ve online alışveriş sitelerinin artmasıyla birlikte adeta dolandırıcılık da kendisini geliştirdi. Gelişen teknolojiye uygun yeni stratejiler geliştiren dolandırıcılara karşı sanal ortamda çok dikkatli olmak gerekiyor.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - E-ticaret dünyada ve Türkiye’de her geçen gün gelişmeye ve hacmini artırmaya devam ediyor. Tabii kötü niyetler de bununla birlikte kendisini geliştiriyor. Dolandırıcılar ise gelişen ve değişen teknoloji karşısında yeni stratejilerle hareket ediyor ve vatandaşın cebindeki paraya göz koyuyorlar. Sanal ortamda dolandırıcılara karşı çok dikkatli davranmak gerekiyor.

Peki internetten alışveriş yaparken nelere ve nasıl dikkat edeceğiz?

Konu ile ilgili özel açıklamalarda bulunan Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Nejdet Filizoğlu, pandemi ile birlikte görmediğimiz ve dokunmadığımız ürünü satın alma durumuna daha fazla talep olduğuna dikkat çekerek, bu süreçten sonra telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkların ise arttığını söyledi.

TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN HAKLARI NASIL KORUNUYOR?

Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nejdet Filizoğlu, “Türkiye’de 6502 sayılı yasa, tüketicilerin korunması hakkındaki kanun olarak geçer. Bu yasa, dönem dönem değişikliklere uğradı. Ayıplı mal, ayıplı hizmet, hizmetteki sorunlar, fiyat endeksleri ve satış sonrası hizmetleri başa alıp yürüdüğümüz bir hareket var. Baktığımız zaman tüketici zayıftır. Karşısında dev firmalar, bankalar vardır. Tüketici, bunlar karşısında yaşadığı sorunlarda olaya 1-0 yenik başlar. Hak aramaya başlayan tüketici, zayıf konumda olduğu için bu tüketicinin korunmasına yönelik kanun çıkarılması gerekliydi.” ifadelerini kullandı.

“KANDIRILMANIN ÖNÜNE ANCAK EĞİTİM İLE GEÇİLEBİLİR”

Teknolojinin gelişmesi, kapitalizmin genişlemesi ve dünyanın hızlı küreselleşmesinin sorunları da farklı hale getirdiğini vurgulayan Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nejdet Filizoğlu, “Türkiye ve dünya, pandemiden geçtikten sonra e-ticaret gelişti. İnternet alışverişi fazlalaştı. ‘O ayağıma gelecek’ mantığıyla ve biraz da tembellikle, görmediğimiz ve dokunmadığımız ürünü satın alma durumu gelişti. Teknoloji ile bilişim teknolojilerinde dolandırıcılıkta çok farklılıklar gündeme geldi. Türkiye’de GSM şirketlerine baktığımızda bir avucu geçmeyen sayısı var. Bunlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bağlı olmasına rağmen gerekli denetimler ve gerekli işlemler yapılmadığında telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hızla arttı. Teknolojiyi yarım yamalak kullanan bütün tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Her şeye ‘evet’ dememesi gerekiyor. Evet demek bir imza biçimine dönüştü. Tuşlama, bir imza biçimine dönüştü. Teknik hataların geri dönüşümü mutlaka vardır. Tüketicinin yasal hakkı vardır. Tüketici derneklerinde bulunan gerekli arkadaşlardan bilgi alsınlar. Kandırılmanın önüne ancak eğitim ve bilgi ile geçilecektir.” diye konuştu.

Tüketicileri Koruma Derneği’nin, alanında Türkiye’nin ikinci büyük derneği olduğunu kaydeden Başkan Filizoğlu İstanbul’da TÜKODER isimli kardeş bir dernekleri olduğunu belirterek, "Bursa merkezli TÜKDER ise yaklaşık 7 bin üyesi ile Türkiye’nin ikinci büyük derneğidir. Büyük dernek olmanın avantajı şu: Ticaret Bakanlığı bünyesinde ‘Tüketici Konseyi’ denilen bir konsey vardır. Bu senede bir kez zorunlu olarak yapılır. Bu tüketici örgütlerinin temsilcilerinden oluşur. En yüksek üyesi olan dernekler buraya 4 delege ile katılır. O gün için gözükmeyen ama yarın için sorun olabilecek teknolojik gelişmelerden dolayı farkına varmadığımız dolandırıcılık biçimlerine yeni yönetmelikler ve yeni yönergeler eklemek için çalışmalar yapan bir konseydir. Bu konsey kararları devletin, şirketlerin uyması gereken kararlardır. Bu kararlar üzerinde etkili olmaya çalışıyoruz. Büyük dernek olmanın avantajı budur. 7 bin üyemiz ile bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.