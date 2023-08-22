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E-Kapı'dan giriş 3 milyarı aştı!
GÜNDEM 22.08.2023, 11:11
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet uygulamasına girişin 3 milyarı aştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - E-Devlet Kapısı'na toplam giriş sayısı Ağustos ayı itibariyle 3 milyarı aştı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yıl sonu hedefinin 4,5 milyar kullanıcıya ulaşmak olduğunu belirterek, yayınladığı sosyal medya paylaşımında, "63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran #DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/dijital/status/1693679241634726163
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