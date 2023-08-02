E-Devlet vatandaşın ilk tercihi

2023 yılının ilk yarısında e-devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Önceki yılın ilk altı ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 37'lik büyük bir artış gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Hızlı hizmet imkânı ile vatandaşlara 7/24 hizmet verebilen e-Devlet kullanıcı sayısı, günden güne artış gösteriyor.

Kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran e-devlet kullanıcı istatistiki sonuçlarına ilişkin verileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlanan e-devlet'e erişimin her yerden mümkün hale geldiğine dikkati çekilirken, kırtasiye masraflarının azalması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması ile zaman ve maliyet tasarrufunu da sağlandığı kaydedildi.

2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle E-Devlet Kapısının kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2022 yılının ilk 6 ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023'ün ilk 6 ayı sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıyor. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran yüzde 37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha E-Devlet kullanmaya başladı" dedi.

Öte yandan 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette E-Devlet kapısı memnuniyet oranını yüzde 95,3 olarak çıktı. 30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcının E- Devlet kullandığı eE-Devlet kapısında hizmet sayısının toplamda 7 bin 169'a ulaştığı öğrenildi.