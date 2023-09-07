'e-Belge'lerde karekod zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğ ile 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle e-Fatura başta olmak üzere; e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi birçok e-Belge ürününde karekod bulunması zorunlu hale geldi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz Temmuz ayında GİB tarafından e-Fatura kapsamında ciro limitlerinin düşürülmesinin hemen ardından, e-belge kullanım alanlarını genişletmek amacıyla yeni bir düzenlemeye daha gidilmişti.

Temmuz ayında yayımlanan tebliğ doğrultusunda, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle e-Fatura başta olmak üzere; e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen elektronik belgelerde karekod bulunması zorunlu hale geldi.

Şimdiye kadar sadece belirli e-belge türlerinde bulunan karekod, GİB’in düzenlemesiyle birlikte neredeyse tüm elektronik belgelerde yer almaya başladı.

GİB tarafından yayınlanan Karekod Standardı Kılavuzuna göre; düzenlenen belgelerdeki karekodlarda vergi numarası, fatura tipi, fatura numarası, fatura tarihi gibi bazı bilgilerin yer alması gerekiyor. Bu bilgiler, e-belge türlerine göre değişiklik gösteriyor.

YILDIZ: “KAREKOD TEKNOLOJİSİ E-BELGE KULLANICILARININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK”

Elektronik belge kullanımında karekod uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Ülkemizde yapılan yeni düzenlemeler, e-dönüşüm ürünlerinin kullanım oranını artırmaya ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesi de GİB tarafından yapılan e-belge ürünlerindeki karekod düzenlemesi oldu. Bu yeni düzenleme; kullanıcılara bilgiye doğrudan erişim ve operasyonel verimlilik gibi birçok fayda sağlayacak. Bununla birlikte karekod teknolojisi, hız ve kolaylık açısından e-belge kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak. Biz de sistemlerimizde yer alan e-belge ürünleri için karekod güncellemesini tamamladık ve kullanıcılara duyurduk. TÜRKKEP olarak; bu ve bunun gibi yeni düzenlemelere hızla entegre olmaya ve kullanıcılarımızın e-dönüşüm süreçlerine pozitif yönde katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.