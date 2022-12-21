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e-38 görücüye çıktı

GÜNDEM 21.12.2022, 08:15
e-38 görücüye çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, e-38’in tanıtım törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamında e-ihracat başlığı altında yer alan satış platformu sitesi olan e-38’in değişen ve gelişen çağa uyum sağlamak adına yeni bir yerli ve milli yazılım programı ile ilgili ‘e38 Lansmanı ve Sergisi’ programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen tanıtım programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ile Serdar Öztürk, daire başkanları ile kursiyerler ve eğitmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda e-38 ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, yenilikçi, önemli ve anlamlı çalışmada bir araya gelmekten keyif aldıklarını belirterek, “İyi ki varsınız, bizlerin hizmet için açtığı mekânları sizler şenlendiriyorsunuz. Sizler olmazsanız bu mekânların hiçbir anlamı olmaz. Bize hizmet fırsatı veren Kayserili hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu proje ile kursiyerlerin hem yetenek sahibi olduğunu hem de ürettiklerini pazarladığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Her alanda olduğu gibi bu konuda da gerekeni yapma niyeti ile yola çıkılırken, güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum. Elimize gelen verilerle azımsanmayacak nitelikte rakamlara ulaştığını görmekteyiz. Ticaret günün koşullarına uygun olarak yapılırsa anlam kazanır ve getirisi artar. KAYMEK bünyesinde yapılan bu güzel çalışmada hem yeteneğe sahip olacaksınız hem de ürettiklerinizi böylece pazarlayacaksınız. e-38, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu ama burada herhangi bir komisyon yok, herhangi bir ücret yok, sadece bir hizmetin olduğu önemli ve anlamlı bir çalışma söz konusudur.”

“ÜRÜNLER, DEĞİŞİK ÜLKELERE ULAŞIYOR”

Büyükkılıç, ürünlerin değişik ülkelerde satışının yapıldığını ifade ederek, “e-38 ailesi olarak, bu çalışmaları yapan KAYMEK bünyesindeki gururumuz olan siz kardeşlerimizin daha fazla üretmesi, daha fazla nitelikli ürünler ortaya çıkarması, bizim de bunu pazarlamamız amacımızdır. Ticaret, pandemi döneminde çok daha iyi anlaşıldı ki bu yöne doğru gidiyor. Yapılan çalışmalarla ilgili değişik ülkelere ulaşıldığını, ülkelerden bizim bu çalışmamızda alışverişler yapıldığını duymakta, hem ulusal hem de uluslararası boyutta çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

“BİZİM GURURUMUZ, YÜZ AKIMIZSINIZ”

Bu güzel çalışmaları yapan, bu alanda yer almak isteyen kursiyerlere yabancı dil boyutunda da adım atması, bu alanla ilgili deyimleri, terimleri öğrenmelerini tavsiye eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yeter ki 12 kişi bir araya gelsin, ‘şu alanda kurs istesin, KAYMEK de biz varız’ diyor. Bizim gururumuz, yüz akımızsınız” şeklinde konuştu.

Tanıtım töreninde, kursiyerlerden Burcu Eralp, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kursiyerlere sağladığı e-38 sayesinde çok büyük kazanımlar sağladıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Eralp, yaptıkları ürünleri güvenle teslim ettiklerini, aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade etti. 

Kursiyerlerin istek ve talepleri olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, e-38’in yeni ara yüzünü inceleyerek, internetten alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

E-38’DEN YENİ, YERLİ VE MİLLİ YAZILIM PROGRAMI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 150. Yılda 150 Proje kapsamında e-ihracat başlığı altında yer alan satış platformu sitesi ile 2019 yılı sonunda www.e38.com.tr olarak faaliyetlerine başladı. KAYMEK AŞ. birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren e-38 e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerinde binlerce ürünü (eseri) alıcısıyla buluşturuyor. KAYMEK eğitmenlerinin eserlerinin yanı sıra kursiyerlerin ve vatandaşların ürünlerinin de satışının yapıldığı bir platformdur. Diğer sanal pazar yerlerinde de (Hepsiburada- N11 - Trendyol - PTT Avm - Çiçek Sepeti - Mizu - (Almanya, İspanya) eş zamanlı olarak yerini alan e-38’de 7 ana kategoride, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 650 adet ürün satışa sunuluyor. 140 el sanatı üreticisi de 860 adet ürünü e-38’e güvenle teslim ediyor. Alıcıların gözdesi olan el emeği göz nuru ürünler üretim kalitesiyle, gönderim öncesi paketlemesiyle, alıcıya ulaşım hızıyla büyük beğeni kazanarak olumlu yorumlar almakta ve mağaza puanlarıyla daha görünür hâle geliyor. ‘Bir Alışverişten Daha Fazlası...’ sloganıyla faaliyetlerine devam eden www.e38.com.tr e-ticaret platformu ile değişen ve gelişen çağa uyum sağlamak adına yeni bir yerli ve milli yazılım programına geçildi. Yenilenen ara yüzü ve yeni tasarımları ile geleneksel el sanatları ürünlerini 2 farklı yabancı dil seçeneği ile uluslararası anlamda kendi sitesi aracılığı ile adını tüm dünyaya duyuracak. 200 ülkeye, öncelikli olarak İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle hizmet verecek olan e-38, bu vesileyle degeleneksel el sanatlarını tüm dünyaya tanıtmış olacak.

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