Düzensiz göçmenlere 'Kalkan' oldular!

İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi 59 mobil güç noktası aracında düzenlenen “Kalkan-6” operasyon ve sahada yapılan denetimlerde 121 düzensiz göçmen yakalandı. 3️ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından 59 Mobil Göç Noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildiğini ve 121 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracında 156 uzman personel görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1741694216579735658

Yerlikaya konuyla ilgili paylaşımında, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları ve denetimleri koordine eden valilerimizi, denetimleri yapan jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.