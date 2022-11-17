Düzensiz göçle mücadelede 1.353 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında yapılan Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-2022/11 uygulaması, 33 bin 401 personel ve 9 bin 449 ekip ile 7 bin 403 noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1.353 düzensiz göçmen yakalanırken, 45’i yabancı uyruklu, 8’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi.

779’u yabancı uyruklu ve 94’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet, 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 496 adet mermi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.