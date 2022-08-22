Düzceliler 1 Eylül'de 'Halk Ekmek'le buluşuyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha uyguna ekmek temin etme sözünü yerine getirdi. Yapılan protokol ile en az 3 yıl boyunca vatandaşlara belirlenen noktalarda yüzde 25 indirimli halk ekmek satışı yapılacak.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanlığı ve Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler ve Sanatkârlar Odası arasında yapılan protokol ile Halk Ekmek resmiyete kavuştu. İhtiyaç sahibi vatandaşların daha uygun bedelle ekmek satın alabilmesi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından girişimlerine başlanan Halk Ekmek uygulaması 3 yıl boyunca devam edecek.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen protokol törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler ve Sanatkârlar Odası İbrahim Korkmaz, TSO Başkanı Tuncay Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.

GÜNDE 10 BİN EKMEK SATILACAK

İlk etapta 5 adet ekmek satış noktasının olacağı Halk Ekmek’te günlük 5 bin adet ekmek satışı olacağını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bu konu gündeme geldiği ilk günden bu yana birçok arkadaşımız çalıştı. Fırın kurmayı bile düşündük. Şehrin dengeleri vardır. Biz en optimum modeli bulduk. 5 bin adet ile başlayıp 10 bin ekmeğe kadar çıkacağız. Hedef kitlemiz, ekmek alırken fiyatını hesaplayarak bütçesi dar olan vatandaşlarımız oldu. 200 bin ekmek satılan Düzce’de yüzde 10’u aldık. Esnafımızı ve dinamikleri de hesapladık. O yüzden dar gelirlileri düşündük” diye konuştu.

AYNI EKMEK AYNI GRAMAJ FİYAT 3 TL

Halk Ekmek satış noktalarının alt yapı hizmetlerini ve çalışanı Düzce Belediyesi tarafından karşılanacağını satış noktalarında yüzde 25 oranında indirimli ekmek satışının yanı sıra simit ve poğaça satışı da yapılacağını söyleyen Başkan Özlü,”Diğer illerdeki Halk Ekmekleri de karşılaştırdık. Düzce’mizde dengeleri de koruduk. 4 TL olan ekmeğin fiyatı halk ekmek büfelerinde 3 TL olarak satılacak. Aynı gramajdaki ekmek 3 TL olacak. Bu süreçte katkı veren Sayın İbrahim Korkmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

6 GÜN SATIŞ OLACAK

Halk Ekmek satış noktalarının denetimi haftanın 6 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi) (07:00 - 10:00) ve (16:00 - 19:00) saatleri arasında belediye tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılacak.